На продолжении трассы М-12 Дюртюли - Ачит началась укладка асфальта

Протяженность всей трассы составит 275 км

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Дорожники приступили к укладке асфальта на строящейся дороге Дюртюли - Ачит, которая станет предложением трассы М-12 до Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Укладывать асфальт начали в Свердловской области, дорожники уже уложили 830 т асфальтобетона. Всего на объекте работают более 4 тысяч человек, задействовано порядка 2 тыс. единиц техники, чтобы сдать дорогу в 2024 году. Новая скоростная трасса позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга", - отметил Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Протяженность всей трассы составит 275 км. До конца июля на объекте планируется уложить 40 тыс. тонн асфальтобетона.

"В настоящее время на всех этапах строительства в Республике Башкортостан, Пермском крае и Свердловской области идет активная работа: возведение искусственных сооружений, устройство основного хода будущей дороги, переустройство сетей", - сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, слова которого приводятся в сообщении правительства.

Как ранее сообщал первый замглавы "Автодора" Игорь Коваль, госкомпания в текущем году планирует полностью запустить трассу М-12 "Восток", которая свяжет Москву и Казань. По его словам, продолжение трассы до Екатеринбурга планируется построить в 2024 году.