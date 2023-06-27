СПбМТСБ предупредила о рисках увеличения сроков ж/д поставок топлива в южные регионы РФ

Как отмечает биржа, это связано с инфраструктурными ограничениями "Российских железных дорог" по перевозке грузов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предупредила о возможности увеличения сроков поставок нефтепродуктов по Северо-Кавказской железной дороге, которая объединяет южные регионы России. Об этом говорится в сообщении биржи.

Увеличения сроков поставок, как отмечает биржа, связаны с инфраструктурными ограничениями "Российских железных дорог" (РЖД) по перевозке грузов. Информация об ограничениях анализируется в том числе в рамках заседаний биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, подчеркивается в сообщении.

СПбМТСБ также рекомендовала предусмотреть возможность увеличения сроков поставки нефтепродуктов по договорам, заключенным в биржевой секции "Нефтепродукты" и имеющим риски неосуществления поставки товара в установленные правилами торгов сроки.

Согласно данным РЖД, в июле ожидается ограниченная пропускная способность при перевозках в юго-западном направлении, маршруты которых включают станции Сохрановка (Ростовская область), Котельниково (Волгоградская область), Морозовская (Ростовская область), Олейниково (Астраханская область).