В Тверской области ввели новые меры поддержки сельхозпроизводителей

Общий предусмотренный объем субсидий составляет более 122 млн рублей

ТВЕРЬ, 27 июня. /ТАСС/. Новые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, касающиеся возмещения от 20% до 70% затрат, в том числе на приобретение маркировочного оборудования, создание репродукторов в птицеводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, введены в Тверской области. Решение принято во вторник на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"Общий предусмотренный объем субсидий по указанным направлениям составляет более 122 млн рублей. Они будут предоставляться по итогам конкурсного отбора", - сказали в пресс-службе облправительства.

Отмечается, что сельхозтоваропроизводители, которые занимаются переработкой сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, могут компенсировать 70% от затрат на покупку маркировочного оборудования. 20% возместят птицеводческим хозяйствам при создании и модернизации репродукторов, порядка 50% - на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

На заседании поднимался вопрос о поддержке сельхозпредприятий и по другим направлениям, в том числе в элитном семеноводстве, приобретении удобрений, машиностроительной техники. Всего с начала 2023 года до аграриев из областного бюджета доведено 425 млн рублей. "Необходимо обеспечить своевременное доведение до аграриев всех предусмотренных средств поддержки, а также их эффективное использование", - отметил губернатор.

Он также добавил, что по итогам 2022 года объемы сельскохозяйственного производства в регионе увеличились почти на 15%. "Важно сохранить эту тенденцию", - обозначил Руденя.