Гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха выдвинули в совет директоров ОСК от России

Среди кандидатов от кабмина в совет также выдвинули всех его действующих членов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ расширило совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), выдвинув в качестве представителя государства генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха. Это следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

Среди кандидатов от кабмина РФ в совет директоров ОСК также выдвинуты все действующие члены совета директоров: первый замглавы корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Владимир Артяков, статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов, замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова, член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов, гендиректор ОСК Алексей Рахманов, замглавы Росатома, руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, глава Росрыболовства Илья Шестаков, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

Объединенная судостроительная корпорация - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро).