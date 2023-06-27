UBS сократит более половины сотрудников приобретенного Credit Suisse

По информации агентства Bloomberg, сокращение пройдет в три этапа

ТАСС, 27 июня. Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует сократить большую часть персонала приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, сокращение пройдет в три этапа начиная с конца июля. Оно продолжится в сентябре и октябре. Большая часть увольнений придется на зарубежные отделения банка Credit Suisse - в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.

В конечном итоге UBS намерен сократить общую численность персонала примерно на 30% от своего текущего штата в 120 тыс. сотрудников, то есть на 35 тыс. человек, заявили Bloomberg два источника. При этом штат Credit Suisse в настоящее время составляет 45 тыс. человек.

Такое массовое увольнение позволит банку в ближайшие годы сэкономить около $6 млрд на расходах на персонал.

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено 12 июня, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие.