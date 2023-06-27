Навигацию на реке Дон планируют продлить до 11 месяцев к 2030 году

По словам руководителя ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" Сергея Гайдаева, по приблизительным подсчетам, на подготовку к длительной речной навигации необходимо порядка 100 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Увеличить срок навигации на реке Дон в Ростовской области до 11 месяцев возможно не ранее чем к 2030 году, на первом этапе планируется переход на 9-месячную навигацию. Об этом сообщил на заседании Морского совета при правительстве Ростовской области во вторник руководитель ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" Сергей Гайдаев.

"Мы планируем сначала перейти на 9-месячную навигацию. Если погодные условия будут позволять освобождать реку ото льда в марте, то с начала марта начинать навигацию и продолжать работать до 1 декабря. На втором этапе, обязательно после строительства Багаевского гидроузла, в пределах с 2025 года до 2030 года, полностью круглогодичную навигацию освоить мы не сможем, так как гидротехнические сооружения требуют профилактических ремонтов, поэтому один месяц мы планируем оставлять для того, чтобы судопропуск не производить, а выполнять работы, которые необходимы", - сказал Гайдаев.

По его словам, для круглогодичной навигации необходимо подготовить все гидротехнические сооружения, выполнить на них определенные работы для выдерживания нагрузок. В частности, в реконструкции нуждаются плотины Кочетовского и Николаевского гидроузлов. Также необходимо построить не менее четырех ледоколов для сопровождения караванов по реке. "Эти ледоколы должны быть мелкосидящие, достаточной мощностью. Необходим и ряд обстановочного технического флота, который бы обслуживал зимнюю навигацию", - добавил Гайдаев.

Он также отметил, что, согласно научно-исследовательской работе, выполненной Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, по приблизительным подсчетам, на подготовку к длительной речной навигации на реке Дон необходимо порядка 100 млрд рублей.

20 июня в рамках совещания по развитию внутренних водных путей с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что навигация в направлении Каспия и Азова может стать круглогодичной и составить 11 месяцев. Проведенная научно-исследовательская работа показала экономическую целесообразность проекта.

В настоящее время навигация на реке Дон начинается в апреле и заканчивается в ноябре. В этом году навигация также открылась на шесть дней раньше запланированного срока - 26 марта.