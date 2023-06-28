Росавтодор в 2022 году не завершил ремонт и строительство четырех участков дорог

Как следует из отчета Счетной палаты, это связано с тем, что появилась необходимость корректировки проектной документации и проведения повторной госэкспертизы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Росавтодор по итогам 2022 года не завершил ремонт и строительство четырех участков дорог, которые были запланированы в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по строительству и реконструкции автомобильных дорог (ФАИП). Это следует из заключения Счетной палаты по итогам проверки исполнения в 2022 году бюджета подведомственных Минтрансу организаций, среди которых и Росавтодор.

"Всего в отчетном году не обеспечено завершение 11 объектов ФАИП (в том числе этапы работ по изъятию земельных участков), подлежащих завершению в 2022 году: девять федеральных объектов - четыре объекта строительства и реконструкции автомобильных дорог общей протяженностью 23,1 км", - отмечается в заключении Счетной палаты.

Среди них строительство и реконструкция участка трассы А-106 Рублево-Успенского шоссе (на подъезде к Одинцово), реконструкция участка дороги М-5 "Урал" (15,5 км в Республике Башкортостан, а также строительство одной транспортной развязки на 974-м км этой трассы), реконструкция автодороги Р-217 "Кавказ" (участок в Ингушетии).

Также не были введены два объекта комплексного устройства (автобусные остановки, посты ДПС и прочее). Не были выполнены работы по устройству освещения в одном месте на трассе Р-239 в районе города Альметьевска и не введены два пешеходных перехода. Также не были вовремя сданы два участка региональных трасс: 25,2 км трассы автодороги из Владивостока до порта Восточный, не была завершена реконструкция Северного обхода Калининграда (всего не сдано в срок 4,68 км трассы).

Из отчета следует, что основными причинами незавершения объектов являются необходимость корректировки проектной документации и проведение повторной госэкспертизы, а также длительные сроки подписания соглашений по изъятию земельных участков. "Также в 2022 году Росавтодором не обеспечено завершение двух федеральных объектов, предусмотренных ФАИП к завершению в 2021 году: один объект по устройству искусственного электроосвещения (в части выкупа земельных участков) и один объект по строительству пешеходных переходов - 268,25 м", - отмечается в заключении.

На 1 января 2022 года количество объектов незавершенного строительства Росавтодора составило 1 415 единиц на общую сумму чуть более 281 млрд рублей, по состоянию на 1 января 2023 года сумма увеличилась до 332 млрд рублей. В целом Счетная палата пришла к выводу, что бюджетная отчетность Федерального дорожного агентства по доходам федерального бюджета является достоверной.