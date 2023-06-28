Глава ТПП призвал гармонизировать подходы России и Белоруссии к развитию семейного бизнеса

Сергей Катырин отметил, что семейный бизнес является одной из основ национальных экономик, потому что "нацелен на инновационное развитие и долголетие компании"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Семейное предпринимательство не выделяется как отдельное направление в системе малого и среднего бизнеса ни в России, ни в Белоруссии, но подходы двух стран к регулированию этого сегмента необходимо гармонизировать. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе.

"Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит начальные стадии становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Именно поэтому считаем важным, находясь в начале этого пути, на правительственном, законодательном уровне гармонизировать подходы России и Белоруссии к этой теме", - сказал он.

По его словам, международный опыт свидетельствует о том, что семейный бизнес является одной из основ национальных экономик, потому что "нацелен на инновационное развитие и долголетие компании".

По разным оценкам, семейные предприятия составляют две трети или более предприятий во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и от 50 до 80% занятости.

"Для продвижения этих идей и ценностей в нашей стране ТПП РФ был создан и сегодня активно продвигается специальный проект по развитию семейного предпринимательства. Ведем работу по закреплению такого понятия в федеральном законодательстве. На региональном уровне в пяти субъектах РФ это уже сделано", - отметил Катырин.

Деловая программа Х форума регионов России и Белоруссии началась 27 июня, ее главным мероприятием станет пленарное заседание 28 июня. По данным властей Башкирии, участники форума планируют заключить более 100 соглашений различного уровня.