Калмыкия направит на первый этап переселения из аварийного жилья около 500 млн рублей

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики уточнили, что всего по новой программе планируется расселить 47 многоквартирных домов

ЭЛИСТА, 28 июня. /ТАСС/. Порядка 500 млн рублей направят в Калмыкии на реализацию первого этапа новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2022 года. Свои жилищные условия до 2025 года улучшат около 900 человек, сообщила ТАСС в среду министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Виктория Мангутова.

"Калмыкия досрочно завершила программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фондом развития территорий нам одобрена заявка на предоставление финансовой поддержки на реализацию республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года. На первый этап 2023-2024 годов из федерального бюджета выделено 320,91 млн рублей, софинансирование за счет средств консолидированного бюджета Республики Калмыкия - 177,01 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия около 900 жителям региона", - сказала она.

На первом этапе программы будут расселены 18 многоквартирных домов (МКД), в которых проживают 896 человек. Переселение коснется жителей республиканского центра - Элисты, города Городовиковска, поселков Цаган-Аман, Яшкуль, Хар-Булук и села Троицкое, добавила министр.

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики уточнили, что всего по новой программе планируется расселить 47 многоквартирных домов. Это 38,77 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, в которых проживают 2 703 человека. Финансовая поддержка на следующие этапы программы будет рассчитана и направлена в Калмыкию в последующие годы.

С 2019 года в Калмыкии переселены 419 человек из аварийного жилья общей площадью 9 509 кв. м, признанного таковым до 1 января 2017 года.