Комитет Госдумы считает, что законопроект о старательской деятельности требует доработки

По словам главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, добычу рассыпного золота необходимо вернуть под действие закона "О недрах"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект "О старательской деятельности" требует существенной доработки, необходимо вернуть добычу рассыпного золота под действие закона "О недрах", такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в ходе парламентских слушаний законопроекта.

"Законопроектами о вольноприносительстве предусмотрено безвозмездное предоставление старательских участков, а также освобождение от налогов, мы провели много обсуждений с экспертным сообществом и пришли к выводу, что законопроект требует существенной доработки", - сообщил Кобылкин.

Он отметил, что необходимо вернуть добычу рассыпного золота под регулирование законодательства РФ "О недрах", что позволит сохранить контроль и учет государства над запасами рассыпного золота, обеспечить рациональное использование недр и выполнять природоохранные мероприятия. Кроме того, комитет Госдумы предлагает в законе прописать запрет на предоставление участков в районах Крайнего Севера, затрагивающих вечную мерзлоту, исключить условия, способные привести к ликвидации малых предприятий. "Данным законопроектом создаются неравные условия для индивидуальных предпринимателей - старатетелей и старателей - малых предприятий", - пояснил он.

Кобылкин добавил, что также предлагается "исключить автоматическую пролонгацию закона на другие субъекты".

Законопроект "О старательской деятельности" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству. В конце марта проект прошел комиссию по законопроектной деятельности, в апреле он был внесен в Госдуму.

Для апробации нового механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу законопроекта старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны России, а по истечении трех лет - на территориях иных субъектов РФ.