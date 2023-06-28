Более трети опрошенных россиян по-прежнему хранят сбережения в наличных

В исследовании Банка России говорится, что 5% респондентов полностью отказались от наличных

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (79%) в 2022 году предпочитали расплачиваться безналичными способами, однако наличные деньги сохраняли свою популярность. В то же время 36% россиян предпочли наличные для хранения сбережений, а 11% уверены, что "живые" деньги более защищены от киберрисков. Об этом говорится в социологическом исследовании Банка России "Отношение населения РФ к различным средства платежа", которое опубликовано на сайте регулятора.

"Наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (36%). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24%) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23%) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что "живые" деньги более защищены от киберрисков", - говорится в материале ЦБ.

В материалах исследования отмечается, что 5% респондентов полностью отказались от наличных, 13% не пользуются безналичными способами оплаты товаров и услуг. Доля граждан, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов в 2022 году, снизилась до 27% (в 2021 году - 33%), а средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла с 975 до 1,37 тыс. рублей.

"Безналичные платежи предпочитает все больше жителей страны, показал социологический опрос Банка России. С помощью банковской карты расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком пользуются 38%, Систему быстрых платежей выбирают 18%. Сторонники "пластика" аргументируют свой выбор тем, что карту проще носить с собой (55%) и она позволяет совершать дистанционные операции (34%)", - отметил регулятор.