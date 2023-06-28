Эксперт предложил внести в госпрограмму по энергоэффективности обучение кадров для отрасли

Председатель Научно-технического совета светотехнической отрасли России Георгий Боос заявил, что кадровый голод присутствует особенно в муниципалитетах, которые являются заказчиками по целому ряду комплексных мер

ТВЕРЬ, 28 июня. /ТАСС/. Государственную программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности необходимо дополнить разделом о подготовке специалистов по светотехнике, в том числе необходимых в муниципалитетах, в связи с дефицитом кадров. Об этом сообщил в среду председатель Научно-технического совета светотехнической отрасли России Георгий Боос на Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения, которое проходит в Твери.

"Существует большой дефицит кадровой подготовки, кадровый голод [присутствует] особенно в муниципалитетах, которые являются заказчиками по целому ряду комплексных мер. И все-таки необходимо, чтобы появился раздел в программе [по энергосбережению и повышению энергоэффективности] - это подготовка кадров, в том числе для муниципалитетов, чтобы в каждом муниципалитете были служащие, имеющие достаточный уровень квалификации, чтобы быть заказчиками и формировать технические задания на оказание тех или иных услуг или покупку тех или иных товаров", - сказал Боос.

На брифинге Босс пояснил, что в составе муниципальных образований, которые являются основными заказчиками, например, по проектам, связанным с наружным освещением, практически нет подготовленных специалистов по светотехнике. "Просто их нет. … Кафедра ["Светотехники" НИУ "МЭИ"] выпускает всего 20 магистров и 60 бакалавров при потребности … в 2 тыс. специалистов в год, и только для того, чтобы закрыть в течение какого-то времени потребность страны … не только в части госслужащих, но и в части бизнеса, сертификационных центров, центров по аккредитации", - добавил Боос.

Ранее губернатор Кемеровской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев сообщал, что в адрес рабочей группы поступило около 600 предложений по мероприятиям для включения в новую государственную программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Все предложения были обобщены и направлены в Минэкономразвития России для анализа и учета при разработке государственной программы. Отмечается, что энергоэффективность напрямую отразится на себестоимости и конкурентоспособности отечественной продукции, на стоимости энергоресурсов для жителей регионов.

VI Всероссийское совещание центров энергосбережения и Первый межрегиональный форум горсветов проходят в Твери 28-30 июня. В них участвуют представители региональных и федеральных органов исполнительной и законодательной власти, предприятий, организаций, эксплуатирующих объекты уличного освещения и центров энергосбережения. Организаторами выступают Российская ассоциация центров энергосбережения "РАЦЭС", Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения", Ассоциация наружного освещения, Научно-технический совет светотехнической отрасли России.