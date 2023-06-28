28 июня, 15:57

Депутат ГД обсудит с ведомствами законопроект об ответственности за заменители в продуктах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости введения уголовной ответственности за использование при производстве продуктов питания заменителей, в том числе пальмового масла

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вопрос о введении уголовной ответственности за использование заменителей при производстве продуктов питания будет обсуждаться с профильными ведомствами. Об этом заявил ТАСС в среду член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин ("Новые люди").

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости введения уголовной ответственности за использование при производстве продуктов питания заменителей, в том числе пальмового масла. Он обратил внимание на то, что такие добавки наносят вред здоровью граждан, и предложил в срочном порядке подготовить изменения в законодательство.

"Сейчас буду готовить данный законопроект. Планирую провести встречу с Россельхознадзором, с министерством сельского хозяйства, чтобы обсудить этот вопрос более глубоко. И чтобы он, прежде всего, не навредил добросовестным производителям. И чтобы наши люди были защищены от некачественной продукции", - сказал Плякин.

Депутат добавил, что также готов выслушать мнение представителей бизнеса по этому вопросу. 

Теги:
РоссияПлякин, Владимир Владимирович
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