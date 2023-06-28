TEN Group из Троицка начала производство гражданских БПЛА

Компания выпускает винтокрыл, время полета которого до 60 минут, грузоподъемность 1,5 кг, максимальная высота полета - 3 тыс. м

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Группа контрактных производств TEN Group стартап-студии "Техноспарк" (Троицк, Москва) в июне 2023 года начала принимать заказы на производство под ключ беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Сейчас TEN Group изготавливает композитные корпуса промышленного конвертоплана новосибирской компании Optiplane, сообщили в среду в пресс-службе "Техноспарка".

"Востребованность беспилотников с каждым годом растет, поэтому в TEN Group решили сделать их производство одним из основных направлений. У наших контрактных производств есть необходимые компетенции и оборудование: композитный участок уже производил 5-метровые корпуса для БПЛА, мы можем напечатать детали на 3D-принтере или сформировать их на ЧПУ-станках, а специалисты нашего сборочного участка соберут детали и комплектующие в готовый беспилотник. И все это в режиме одного окна", - приводит пресс-служба слова генерального директора TEN Group Юрия Бочарова.

В частности, компания выпускает винтокрыл, время полета которого до 60 минут, грузоподъемность 1,5 кг, максимальная высота полета - 3 тыс. м. Аппарат способен осуществлять вертикальные взлет и посадку в автоматическом режиме и выполнять миссию автономно или в полуручном режимах.

В TEN Group входят компании, специализирующиеся на разных типах производства: TEN composites изготавливает изделия из карбона, стекловолокна и других композитов, TEN fab выполняет металлообработку на ЧПУ-станках и сборку высокотехнологичных продуктов под ключ, а TEN print занимается 3D-печатью из металла и пластика.

"Техноспарк" - это компания, которая создает с нуля и выращивает технологические стартапы в различных индустриях.