Промпроизводство в России в мае выросло на 7,1% год к году

По данным Росстата, в мае по сравнению с апрелем промпроизводство снизилось на 0,3%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в мае 2023 года вырос на 7,1% по сравнению с маем прошлого года, за январь - май рост составил 1,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В мае по сравнению с апрелем промпроизводство снизилось на 0,3%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в мае выросла на 1,9% в годовом выражении (за январь - май - снизилась на 1%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 12,8% (за январь - май - на 4,8%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в мае снизились на 1,1% (за январь - май - на 0,6%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снижение производства составило 6,3% (за январь - май - на 7,6%).

По данным статистики, в мае в годовом выражении добыча угля в РФ выросла на 6,3%, металлических руд - снизилась на 2,5%, а прочих полезных ископаемых - увеличилась на 2,4%.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 86,3%, электрического оборудования - на 49,5%, прочих транспортных средств и оборудования - на 48,1%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 31,5%, а производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 29,2%. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения снизилось на 1,4%.

Добыча угля

Добыча угля в России в мае 2023 года составила 35,9 млн тонн, что на 7,9% выше показателя за аналогичный месяц 2022 года, говорится в материалах Росстата.

Добыча каменного угля всех видов в мае выросла в годовом выражении на 5,5%, до 28,8 млн тонн, но была на 0,3% ниже показателя апреля текущего года. В частности, добыча антрацита увеличилась на 19,7%, до 2,5 млн тонн, прочего каменного угля - на 11,7%, до 18,5 млн тонн, тогда как выработка коксующегося угла сократилась на 9,6% - до 7,9 млн тонн.

Добыча бурого угля составила 7 млн тонн, что на 19,2% больше, чем в мае 2022 года.

В целом за январь - май 2023 года объем производства угля в годовом выражении увеличился на 1,2%, до 179 млн тонн. При этом добыча каменного угля всех видов сократилась на 2%, до 140 млн тонн, в том числе коксующегося угля - на 1,4%, до 41,2 млн тонн. Добыча прочего каменного угля снизилась на 2,7%, до 87,5 млн тонн. В то же время добыча антрацита выросла на 1% и достигла 10,9 млн тонн.

Выработка бурого угля за январь - май текущего года возросла на 14,6%, до 39,6 млн тонн.

Производство золота

Производство золота в России в мае 2023 года увеличилось на 17,4% в годовом выражении и на 17,6% по сравнению с апрелем текущего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за январь - май 2023 года производство золота выросло на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основных драгоценных металлов в РФ в мае увеличилось на 13,3% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия вырос по сравнению с маем 2022 года на 4,1% и на 7,9% по сравнению с апрелем 2023 года. Всего за январь - май 2023 года выпуск алюминия увеличился на 8,5%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в РФ в мае составил 4,73 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в мае 2022 года и на 0,6% больше, чем в апреле 2023 года. За пять месяцев 2023 года произведено 22,82 млн тонн (+3,3%).

Выпуск нелегированной стали в мае увеличился на 4,1% по сравнению с маем 2022 года, до 5,04 млн тонн (-1,5% к апрелю 2023 года). За январь - май 2023 года произведено 24,39 млн тонн (-0,7% к январю - маю 2022 года).

Производство легированной стали в мае снизилось на 2%, до 1,31 млн тонн (-8,5% к апрелю 2023 г.). Всего за пять месяцев произведено 7,14 млн тонн легированной стали (+5,3% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в мае 2023 года выросло на 10% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем 2023 года - на 1,6%. За январь - май 2023 года рост объемов составил 4,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Выпуск удобрений

Выпуск минеральных удобрений в РФ в январе - мае 2023 года почти восстановился до уровня прошлого года - за пять месяцев производство снизилось на 0,8%, до 10,3 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, сообщил Росстат.

При этом производство удобрений в мае выросло на 5,9% в годовом сравнении и на 1,5% к апрелю, до 2,2 млн тонн.

По данным статистики, выпуск калийных удобрений в РФ в мае продолжил рост и прибавил 11% в годовом сравнении и 3,9% к апрелю, составив 0,7 млн тонн. За пять месяцев 2023 года их производство снизилось на 12%, до 3,1 млн тонн. Производство фосфорных удобрений в мае снизилось на 5,2% по сравнению с маем прошлого года (к апрелю выросло на 2,7%), до 0,4 млн тонн, а за пять месяцев - выросло на 2%, до 1,9 млн тонн. Выпуск азотных удобрений в мае составил 1,1 млн т (на 6,9% больше, чем в мае 2022 года и на 0,4% меньше, чем в апреле), а за январь-май - вырос на 6,1%, до 5,3 млн тонн.

Производство аммиака в РФ за пять месяцев снизилось на 4,8%, до 7,2 млн тонн.