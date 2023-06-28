Производство водки в России в мае снизилось на 8,1%

По данным Росстата, при этом производство вин в мае выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,7 млн декалитров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство водки в России в мае 2023 года снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство игристых вин и шампанских - на 19,3%, говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольрегулирования, в мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилось производство водки на 8,1%, составив 5,7 млн декалитров, вин игристых и шампанских - на 19,3% (до 665,3 тыс. декалитров)", - сказано в сообщении.

При этом производство вин в мае 2023 года выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,7 млн декалитров.

В то же время, по данным статистического ведомства, розлив минеральной природной воды и питьевой воды составил 1,8 млрд полулитров. Это больше, чем в мае 2022 года и в апреле 2023 года, на 23,7% и на 5,2% соответственно.

При этом пива произведено 81,1 млн декалитров, что на 7,1% и 16,5% больше показателей мая 2022 года и апреля 2023 года соответственно.

Производство мяса

Производство мяса в России в мае 2023 года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 305,1 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в мае 2023 года произведено 305,1 тыс. тонн, что больше на 9,7%, чем в мае 2022 года и на 5,1%, чем в апреле 2023 года. Производство за январь-май 2023 года выросло по сравнению с январем-маем 2022 года на 8,9%, составив 1,5 млн тонн", - сказано в сообщении.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 277,4 тыс. тонн, что больше на 8,9%, чем в мае 2022 года и на 5,3%, чем в апреле 2023 года. Охлажденного мяса птицы произведено 293,8 тыс. тонн, что на 1,5% и 0,2% больше, чем в мае 2022 года и апреле 2023 года соответственно.​​​​​​

Производство сахара

Производство белого свекловичного сахара в РФ в мае 2023 года снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в мае 2023 года произведено 18,5 тыс. тонн, что на 85,4% и на 78,4% меньше, чем в мае 2022 года и апреле 2023 года соответственно. Тем не менее, производство сахара за январь - май 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28,6%, составив 610,5 тыс. тонн", - говорится в материалах статистического ведомства.

При этом шоколада и кондитерских изделий с сахаром в мае 2023 года произведено 144,4 тыс. тонн, что на 8,1% больше, чем в мае 2022 года, но на 7,3% меньше, чем в апреле 2023 года.

Кроме того, в мае текущего года произведено 483,5 тыс. тонн молока, что на 1,6% меньше, чем в мае 2022 года, но на 3,6% больше, чем в апреле 2023 года. За пять месяцев 2023 года производство молока уменьшилось на 2,1% по сравнению с январем - маем 2022 года, составив 2,4 млн тонн.

В то же время производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в мае 2023 года составило 698,6 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем годом ранее, и на 0,4% больше, чем в апреле 2023 года. Риса произведено 44,9 тыс. тонн, что на 8,9% и на 12,4% больше показателей мая 2022 года и апреля 2023 года соответственно. Производство гречки составило 33,8 тыс. тонн, что на 24,7% больше, чем в мае 2022 года, но на 15% меньше, чем в апреле 2023 года.

Кроме того, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 608,5 тыс. тонн, что превысило показатели мая 2022 года и апреля 2023 года на 10,7% и на 4,6% соответственно. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 220,2 тыс. тонн, что на 9,2% больше, чем в мае 2022 года, и на 4,1% больше, чем в апреле 2023 года.

Производство антибиотиков

Объем производства антибиотиков в России в мае 2023 года вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30,1% по сравнению с апрелем 2023 года - до 123 тонн, следует из данных Росстата.

"Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с маем 2022 года на 35,7%, а по сравнению с апрелем 2023 года - на 30,1%, составив 123 т", - говорится в документе.

По данным ведомства, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2023 года вырос по сравнению с маем 2022 года на 3,7%, но снизился по сравнению с апрелем 2023 года на 8,4%. За январь - май 2023 года их производство сократилось на 9,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Лекарственных препаратов в мае изготовлено на 49,7 млрд руб., что на 9,5% больше, чем в мае 2022 года, но на 8,6% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь - май 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 256 млрд руб.

Сывороток и вакцин в мае изготовлено 1,4 млрд доз, что на 0,3% больше, чем в мае 2022 года, но на 17,1% меньше, чем в апреле 2023 года. Выпуск в ампулах составил 533 тыс. штук, что на 16,8% меньше, чем в мае 2022 года, и на 36,6% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь - май 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 6,2%, а в ампулах - на 31,1%. Производство фармацевтических субстанций увеличилось по сравнению с маем 2022 года на 1,4%, однако снизилось по сравнению с апрелем текущего года на 1,3%. За январь - май 2023 года фармацевтических субстанций произведено на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил Росстат.

Производство провитаминов, витаминов и их производных в мае составило 74,3 т, что на 27,8% больше, чем в мае 2022 года, и на 29,1% больше, чем в апреле 2023 года. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 53,5 млн упаковок, что на 58,5% больше, чем в мае 2022 года, но на 6,7% меньше, чем в апреле 2023 года. За январь - май 2023 года их произведено 252 млн упаковок, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 20,5 млн упаковок, что на 42,3% меньше, чем в мае 2022 года, но на 2,5% больше, чем в апреле 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в мае 2023 года выпущено на 3,5 млрд руб., что на 34,6% больше, чем в мае 2022 года, и на 6,6% больше, чем в апреле 2023 года. В целом за январь - май 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 14,4 млрд руб., что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, добавили в ведомстве.