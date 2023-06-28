В Архангельской области локализуют производство белорусских машин

Партнерам предложат льготные условия ведения предпринимательской деятельности, сообщил губернатор российского региона Александр Цыбульский

ТАСС, 28 июня. Власти Архангельской области намерены локализовать производство белорусских машин и оборудования, запасных частей для предприятий страны на территории региона. Таким партнерам предложат льготные условия ведения предпринимательской деятельности, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале по итогам участия в X Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе.

"Будем работать над реализацией совместных проектов в сфере импортозамещения. Для нас важно обеспечить предприятия лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности техникой, не уступающей по качеству ранее импортированной из стран, ведущих сегодня санкционную политику в отношении России. Задача - локализовать в Архангельской области производство белорусских машин и оборудования, запасных частей для наших предприятий. Таким партнерам мы готовы предложить льготные условия ведения предпринимательской деятельности в регионе", - отметил Цыбульский.

По словам главы региона, также был затронут вопрос интеграционных проектов между государствами. По его словам, по итогам прошлого года товарооборот между Архангельской областью и Белоруссией вышел на рекордный уровень за последние 8 лет сотрудничества. "Уверен, что в новых экономических условиях объем внешнеторгового оборота с каждым годом будет только расти", - добавил Цыбульский.

Он также представил перспективы дальнейшего взаимодействия Белоруссии и Архангельской области. По словам Цыбульского, в первую очередь, это выработка новых логистических маршрутов для перевозки грузов между предприятиями-экспортерами по Северному морскому пути через морской порт Архангельск. "У нас уже сформированы конкретные предложения для реализации таких проектов", - добавил он.

X Форум регионов России и Белоруссии проходит в Уфе при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой.