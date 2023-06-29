Компании - участников догазификации освободили от налога на имущество на Ставрополье

Действие льготы установлено с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Дума Ставрополья согласовала введение налоговой льготы для газораспределительных компаний, участвующих в программе социальной догазификации. Парламентарии утвердили внесение изменений в региональный закон "О налоге на имущество организаций", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе думы края.

"Корректировки разработаны в связи с предоставлением государственной поддержки газораспределительным организациям Ставрополья, участвующим в догазификации населенных пунктов посредством реализации краевой программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого Минфина журналистам пояснили, что профильные предприятия будут полностью освобождены от налога на объекты газораспределительных сетей, построенных для подключения частных домов по программе догазификации. Действие льготы установлено с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года. По оценке Минфина края, сумма выпадающих доходов бюджета региона составит около 20 млн рублей ежегодно.

"В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Ставропольского края в 2023-2024 годах будут газифицированы более 4,9 тыс. частных домовладений. Газораспределительные организации края затратят на эти цели более 1 млрд рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра финансов Ставрополья Ларису Калинченко.

Президент РФ Владимир Путин в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Выступая в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.