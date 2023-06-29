Помощник президента РФ указал на необходимость сотрудничества с зарубежными инвесторами

Игорь Левитин заявил, что Москва должна пересмотреть систему взаимоотношений с ними для привлечения средств в инфраструктуру

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Россия должна пересмотреть систему взаимоотношений с иностранными инвесторами так, чтобы они вкладывали средства в инфраструктуру страны, считает помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин.

"Если мы хотим иностранные инвестиции - пожалуйста - в инфраструктуру, если вы уйдете, вы нам оставите рельсы, дороги, взлетно-посадочные полосы. Мне кажется, вот тут надо переформатировать систему взаимоотношений", - сказал Левитин в ходе Сибирского транспортного форума в Новосибирске в четверг.

Он добавил, что иностранные компании вкладывали средства туда, где могли получить быструю прибыль, но не в развитие инфраструктуры, после их ухода из страны инфраструктура осталась прежней.

Левитин подчеркнул, что Россия должна иметь независимую инфраструктуру. "Поэтому я считаю, что недооценка фактора инфраструктуры - это самая большая проблема, которая была за последнее время", - сказал он.