ТГК-1 не выплатит дивиденды за 2022 год

Чистая прибыль компании в размере 7,13 млрд рублей останется нераспределенной

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, чистая прибыль в размере 7,13 млрд рублей останется нераспределенной.

За 2020 год компания выплатила 4,13 млрд рублей дивидендов из расчета 0,107 копейки на одну обыкновенную акцию, за 2021 год было принято решение не выплачивать дивиденды.

О компании

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).