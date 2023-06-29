Путин считает, что продукция из вторсырья должна обязательно приобретаться по госзакупкам

Президент также заявил о необходимости экспертизы, которая гарантировала бы качество продуктов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Продукция, изготовленная из вторсырья, должна обязательно приобретаться в рамках государственных закупок, заявил в четверг президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Конечно, вы правы, нужно расширять возможности для продажи соответствующих изделий, и здесь очень важны госзакупки. У правительства есть такое поручение. Я просто напоминаю об этом. Вот этот список различных изделий, которые должны включаться в список госзакупок, он, безусловно, должен быть проработан и утвержден с тем, чтобы эти госзакупки имели место быть, чтобы это было обязательно в определенных объемах", - сказал он.

Путин подчеркнул, что в этом случае необходима экспертиза, которая гарантировала бы качество таких продуктов, чтобы они не вредили здоровью человека.

На форуме АСИ Путин побеседовал с Дарьей Токаревой (Санкт-Петербург), представительницей проекта по выращиванию изделий из отходов, таких как одноразовая посуда и органика. По ее словам, проект имеет международные заказы. Токарева предложила расширить применение товаров из вторсырья в госзакупках и проектах, разработать меры поддержки эко-новаторов, поддержать новые технологические решения в данной сфере.

"По поводу ваших предложений. Во-первых, все-таки мы работаем, у нас целые программы огромные по этим отходам. И уже сегодня, насколько я помню, есть возможность в восьми эко-технопарках, восьми экологических парках, приобретать на строительство соответствующих перерабатывающих предприятий землю практически бесплатно. Это первое. Второе, есть возможность получать кредиты, 90% из которых, если взять на 100 [процентов] потребность при строительстве, предоставляется на льготных условиях", - добавил Путин.

Данная работа чрезвычайно важная и нужная, отметил он. "Конечно, мы будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - подытожил президент.