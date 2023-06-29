В Ростовской области выделили дополнительно 1,5 млрд рублей на закупку учебников

Деньги направят на обновление материалов к 1 сентября 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. В Ростовской области направят 1,5 млрд рублей на обновление школьных учебников. Для этого на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональный бюджет, передает корреспондент ТАСС.

"В бюджете утверждаются расходы почти в 931 млн рублей на закупку новых учебников. Вместе с теми суммами, которые уже предусмотрены в бюджете, в целом область выделяет 1,5 млрд рублей на решение проблемы замены школьных учебников", - сказал на брифинге спикер регионального парламента Александр Ищенко.

Ранее фракция "Единая Россия" обратилась к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой выделить дополнительные средства на обновление к 1 сентября школьных учебников. В 2023 году необходимо полностью закупить новые учебники для 1-х,5-х и 10-х классов, а также по два-три учебника разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. В течение четырех лет - с 2023 года по 2026 год - предстоит заменить все школьные учебники для всех ступеней общего образования (с 1 по 11 класс).

Согласно изменениям в областной закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", расходы в текущем году увеличатся на 13,4 млрд рублей. Сфера образования Ростовской области получит дополнительно 2,4 млрд рублей. Дополнительные средства выделят на строительство, реконструкцию и капремонт школ и детских садов. В частности, на капитальный ремонт кровли Базковской средней школы в Шолоховском районе и капремонт Мигулинской средней школы в Верхнедонском районе направят 42,7 млн рублей.

Скорректированы также расходы на здравоохранение, их увеличили на 789,4 млн рублей, на сферу ЖКХ - на 3,7 млрд рублей, дорожный фонд Ростовской области увеличится на 1,3 млрд рублей. В целом с учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 285,3 млрд рублей, расходы - 332,7 млрд рублей.