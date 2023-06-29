29 июня, 13:32

Путин согласился с необходимостью поддержки развития природного туризма в России

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент отметил, что в стране есть программа внутреннего туризма, на которую выделяются "соответствующие средства"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью поддержки развития активного природного туризма в РФ и подготовки соответствующей программы.

В ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", в частности, прозвучало предложение поручить АСИ подготовить комплексную программу развития активного природного туризма, которая бы решала проблему нехватки кадров и современных методик обучения специалистов туристической отрасли, а также предполагала бы создание системы школьных турклубов и лагерей на природных территориях.

"У нас же есть программа внутреннего туризма, и средства выделяются соответствующие", - отметил Путин. В ответ на уточнение, что речь идет о развитии активного природного туризма, президент РФ согласился с необходимостью проработки дополнительных мер в данной сфере. "Хорошо", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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