"Эн+" не выплатит дивиденды за 2022 год

Дивидендная политика предполагает выплату минимум раз в полгода в сумме 75% от свободного денежного потока, сгенерированного электроэнергетическим сегментом группы, и 100% дивидендных выплат, полученных группой от "Русала"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры энерго-металлургического холдинга "Эн+" в ходе годового общего собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать", - отмечается в сообщении.

Одобренная в 2017 году дивидендная политика "Эн+" предполагает выплату дивидендов минимум раз в полгода в сумме 75% от свободного денежного потока, сгенерированного электроэнергетическим сегментом группы (но не менее $250 млн в год), и 100% дивидендных выплат, полученных группой от "Русала", однако группа не выплачивала дивиденды с 2019 года.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,8 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.