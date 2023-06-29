В Дагестане планируют завершить приватизацию махачкалинского порта до конца сентября

После приватизации будет проходить масштабная реконструкция порта

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют завершить приватизацию махачкалинского морского торгового порта до конца сентября, после чего начнется его масштабная реконструкция. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства региона Ризван Газимагомедов во время встречи с торговым представителем РФ в Туркмении Александром Елизаровым в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

"Будет проходить масштабная реконструкция порта после приватизации, которая должна завершиться до конца сентября. <…> Планируются очень серьезные вливания, чтобы махачкалинский порт стал современным портом с соответствующей инфраструктурой и условиями для работы во всех направлениях",- сказал Газимагомедов.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань, причалы для генеральных, навалочных грузов, железнодорожный и автопаромный терминал, а также зерновой терминал.