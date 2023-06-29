Прямое авиасообщение между Иваново и Минеральными Водами запустят со 2 августа

Полеты будет осуществлять Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар"

ТАСС, 29 июня. Прямой рейс из аэропорта Иваново в Минеральные Воды запустят со 2 августа. Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский в четверг на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Расширяем географию полетов из аэропорта "Иваново". Со 2 августа запускаем новый рейс в Минеральные Воды. Полеты два раза в неделю по средам и воскресеньям", - написал глава региона.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука, полеты будет выполнять перевозчик Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар". "Вылеты из Иванова в Минеральные Воды - в 10:30, вылеты из Минеральных Вод - в 15:35 на комфортабельном "Эмбраер-190" на 110 пассажирских мест", - уточнил Вавринчук, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, с июня увеличилось количество рейсов из Иванова в Сочи до трех раз в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing-737. Ранее такие рейсы проходили дважды в неделю. Из Иванова также организованы ежедневные рейсы в Санкт-Петербург и дважды в неделю - в Калининград.