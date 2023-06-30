Финансовый сектор назвали лидером снижения поступлений по налогу на прибыль в 2022 году

Согласно исследованию рейтингового агентства АКРА, поступления сократились на 40% в годовом сопоставлении

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лидером снижения поступлений по налогу на прибыль среди основных отраслей, вносящих значимый вклад в налоговые доходы субъектов, в 2022 году в РФ стал финансовый сектор. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА.

"В 2022 году данные поступления в [финансовом] секторе снизились на 40% в годовом сопоставлении, что связано с убытками, понесенными банками (в том числе из-за создания резервов под кредитные убытки). На втором месте по темпам снижения поступлений по налогу на прибыль в 2022 году - сектор операций с недвижимым имуществом (падение на 32% году к году)", - говорится в сообщении.

Как отмечает АКРА, основная доля поступлений в финансовом секторе приходится на два города федерального значения: Москву и Санкт-Петербург; в первом случае поступления за год сократились на 19%, во втором - на 13%. В 2022 году доля Москвы и Санкт-Петербурга в совокупных поступлениях от сектора выросла относительно 2021 года, однако это произошло в результате более глубокого падения показателя практически во всех остальных субъектах.

Согласно исследованию, поступления от обрабатывающей промышленности снизились на 18%. "Но отрасль весьма неоднородна, снижение произошло в обработке древесины, металлургии, производстве нефтепродуктов, а рост - в пищевом производстве, производстве машин и оборудования", - отмечают аналитики. Доходы по налогу от добывающего сектора снизились на 3%, но, как добавляет АКРА, внутри этого сектора также была разная динамика - поступления от добычи угля возросли, а от добычи металлических руд и нефти и газа, напротив, снизились.

Согласно данным ФНС России, которые проанализировало агентство, наилучшая динамика поступлений по налогу на прибыль в 2022 году сложилась в сельском хозяйстве (+40% при доле сектора в размере 1% совокупных поступлений по налогу на прибыль). Значительного совокупного снижения, по результатам исследования, удалось избежать также за счет роста поступлений в торговле (+29% при доле сектора 29%, основной вклад пришелся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург), строительстве (+23% при доле 4%), профессиональной и научной деятельности (+22% при доле 6%) и транспортировке и хранении (+17% при доле 5%).