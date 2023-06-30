Бывший президент Toyota получил за работу в прошлом году вознаграждение в $7 млн

Корпорация в 2023 финансовом году увеличила объем продаж на 18,4% по сравнению с показателем год назад

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor Акио Тоёда за свою работу в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) получил вознаграждение в размере 999 млн иен (почти $7 млн). Об этом говорится в опубликованном в пятницу официальном докладе компании.

67-летний Акио Тоёда, член клана основателя корпорации Киитиро Тоёды, до 31 марта нынешнего года занимал пост ее президента, с которого он добровольно ушел, чтобы передать высшие полномочия 53-летнему Кодзи Сато, возглавлявшему до этого подразделение по выпуску автомобилей премиум-класса Lexus. Председатель совета директоров выполняет в основном представительские функции, работает в объединениях крупного бизнеса.

Высший менеджмент Toyota Motor, как и в других крупных корпорациях, получает не зарплату, а разовое вознаграждение по итогам работы за год. У Акио Тоёды в предыдущем году оно составило 685 млн иен (чуть менее $5 млн).

Toyota Motor в 2023 финансовом году увеличила объем продаж на 18,4% по сравнению с показателем год назад. Он был доведен до наивысшего в истории корпорации уровня - почти 37,2 трлн иен (около $257 млрд). Чистая прибыль корпорации составила почти $17 млрд.