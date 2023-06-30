Долги россиян по ипотеке в мае превысили 15 трлн рублей

В ЦБ подчеркнули, что в мае наблюдался рост активности ипотечных заемщиков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Задолженность россиян по ипотечным кредитам в мае 2023 года составила рекордные 15,1 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

"Задолженность по ипотечным жилищным кредитам на 1 июня 2023 года составила 15,1 трлн рублей (без учета приобретенных кредитными организациями прав требования), при этом темп прироста задолженности ускорился по сравнению с предыдущим месяцем до 2,3%. В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК увеличился и составил 21,4% (месяцем ранее - 18,6%), обеспечив порядка 67% прироста задолженности по кредитам физлиц. В структуре потребительского портфеля задолженность по ИЖК, как и ранее, составляла более половины - 52,2%", - указано в материалах регулятора.

В ЦБ также подчеркнули, что в мае наблюдался рост активности ипотечных заемщиков. Так, банки предоставили 157,8 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 580,5 млрд рублей, что несколько выше апрельских значений (на 2,9 и 2,5% больше по количеству и объему соответственно). "При этом выдачи ипотечных жилищных кредитов существенно превысили показатели мая 2022 года, когда отмечался значительный спад кредитной активности в условиях неопределенности. Так, по сравнению с маем 2022 года количество и объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов увеличились более чем в четыре раза", - отметили в регуляторе.

Вместе с тем в минувшем месяце было зафиксировано снижение средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам на 0,12 процентного пункта, до 8,40%. Снижение было как за счет уменьшения стоимости кредитования на рынке готового жилья (в мае ставка составила 9,87% против 10,01% месяцем ранее), так и за счет увеличения с 35,4% до 36,2% доли кредитов на приобретение строящегося жилья с традиционно более низкой ставкой, уточнили в ЦБ. Одновременно процентная ставка по кредитам на приобретение строящегося жилья сохранилась на уровне апреля 2023 года - 6,06% (6,04% в апреле 2023 года).