"Листвяжная" недоплатила 154 млн рублей в 2019-2021 годах за выбросы загрязняющих веществ

Шахта не учла некоторые источники в декларациях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шахта "Листвяжная" не учла некоторые источники в декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2019-2021 годах, сумма недоплаты составила свыше 154 млн рублей. По требованию Росприроднадзора предприятие внесло изменения в декларации и уже выплатило свыше 40 млн рублей, сообщила в пятницу глава ведомства Светлана Радионова в Telegram-канале.

"Шахта "Листвяжная" внесла первые два платежа по задолженности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Компания не учла ряд источников в декларациях о плате за НВОС за 2019-2021 гг. В рамках контрольных мероприятий специалисты Росприроднадзора произвели перерасчет с учетом каждого фактически использовавшегося стационарного источника и образованных выбросов. Сумма недоплаты составила более 154 млн рублей, еще 36,5 млн - пени", - написала Радионова.

Уточняется, что предприятие не может сразу оплатить всю сумму задолженности в размере 190 млн рублей. "Мы пошли навстречу и разделили долг на восемь частей. Компания уже приступила к выполнению обязательств и внесла платежи на общую сумму более 40 млн рублей", - добавила Радионова.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По итогам происшествия владельцев угольных шахт обязали ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.