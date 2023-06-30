Google закроет доступ пользователей к местным новостям в Канаде

Это связано с законом страны об онлайн-новостях

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Корпорация Google приняла решение не показывать ссылки на новости местных онлайн-изданий Канады в своем поисковом сервисе из-за принятого правительством страны закона об онлайн-новостях (Bill C-18). Об этом стало известно из обнародованного в пятницу пресс-релиза компании.

Закон был призван изменить способ финансирования СМИ в Канаде, требуя от технологических гигантов, таких как Meta (признана в России экстремистской) и Google, договариваться с канадскими медиакомпаниями о размещении их новостного контента за определенную плату. "Мы проинформировали правительство Канады о том, что приняли непростое решение: когда закон об онлайн-новостях вступит в силу, мы удалим ссылки на канадские новости из поисковых систем", - говорится в официальном заявлении компании. В Google считают, что закон наложит неограниченную финансовую ответственность на них "просто за предоставление доступа канадцев к местной информации".

Google ранее охарактеризовала закон как "налог на ссылки". По словам представителя компании Кента Уокера, новая политика "ломает принципы работы поисковых систем и Интернета в целом".

Ранее в этом месяце стало известно, что сообщения канадских СМИ станут недоступны для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, принадлежащих корпорации Meta (обе запрещены в РФ, сама корпорация Meta признана в РФ экстремистской).

Новый закон, который вступит в силу до конца 2023 г., обязует цифровые платформы заключать коммерческие соглашения с канадскими СМИ в отношении их публикаций. Эта мера призвана поддержать канадских журналистов, поскольку отрасль переживает кризис. По данным министерства по вопросам канадского наследия, с 2008 года закрылось более 450 канадских СМИ.