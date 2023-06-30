Российские экспортеры смогут получать авансы наличной валютой - Минфин

Им разрешат зачислять ввезенные в страну наличные на счета в российских банках как в рублях, так и в иностранной валюте

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские экспортеры смогут получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными деньгами, сообщается на сайте Минфина.

"Правительство РФ утвердило подготовленное Минфином России постановление о расширении использования наличных денег при международных расчетах. Российские экспортеры смогут получать от иностранных контрагентов авансовые платежи наличными деньгами и им будет разрешено зачисление ввезенных в страну наличных средств на счета в российских банках как в российских рублях, так и в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Изменения вносятся в постановление правительства, устанавливающее правила расчетов между резидентами и нерезидентами наличными средствами. Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в Россию. Кроме того, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам, отмечается в сообщении.

"Данная инициатива позволит оптимизировать проведение внешнеторговых расчетов в сложившихся геополитических условиях", - отмечается в сообщении.