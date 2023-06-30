В Думе попросили кабмин сократить срок снятия запрета на выезд уплатившим долг должникам

Такое решение позволит более оперативно погашать задолженность в пользу взыскателей и повысит долю завершенных исполнительных производств по отношению к общему количеству возбужденных исполнительных производств

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила обращение в правительство с просьбой проработать вопрос о максимальном сокращении срока снятия ограничений на выезд должников за пределы России, уплативших задолженность в полном размере. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

"Я обратилась к вице-премьеру Дмитрию Юрьевичу Григоренко с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос о максимальном сокращении срока снятия ограничений, например, до получаса на выезд должников за пределы России, уплативших задолженность в полном размере. Я, вообще, считаю, что с нашими темпами цифровизации возможно снятие ограничений мгновенно и круглосуточно, а не только в рабочее время с учетом выходных и праздничных дней", - указала она.

Такое решение, с одной стороны, позволит более оперативно погашать задолженность в пользу взыскателей и повысит долю завершенных исполнительных производств по отношению к общему количеству возбужденных исполнительных производств. С другой стороны, снимет излишнее социальное напряжение у граждан (добросовестных должников), желающих оплатить свой долг, но не имеющих в настоящее время такой оперативной возможности, и у которых в одночасье может сорваться зарубежная деловая поездка или отпуск с семьей, полагает депутат.

При этом депутаты "Единой России" поддерживают временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации в случае наличия у них задолженности перед государством или другими лицами, напомнила она. "Более того, считаем эту меру действенной, так как она побуждает должников к исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах. Так, согласно данным, предоставленным Федеральной службой судебных приставов, в 2022 году в рамках 3,7 млн исполнительных производств, по которым применялось временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, взыскано 151,1 млрд рублей, в том числе в рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей - 19,2 млрд рублей", - пояснила парламентарий.

Вместе с тем депутаты считают необходимым рассмотреть вопрос об оперативном снятии ограничений на выезд должника при условии уплаты им долга в полном размере, что вполне справедливо, так как не всегда должник знает о своей задолженности по разным причинам, но готов незамедлительно оплатить выявленную задолженность, что в условиях цифровой трансформации вполне реально, подчеркнула Школкина. "И я рада, что такой подход разделяют в Федеральной службе судебных приставов и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сегодня сроки снятия ограничения с должника на выезд существенно снижены и составляют до одних суток. Но наша общая задача сделать так, чтобы должник, оплативший долг в полном объеме, смог уехать запланированным рейсом", - заключила Школкина.