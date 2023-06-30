В МЭР заявили, что основная часть прироста инвестиций в РФ обеспечена регионами УрФО

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что округ нарастил инвестиции более чем на четверть и назвал этот показатель рекордным за последние 11 лет

ТОБОЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Наибольший вклад в российскую динамику инвестиций обеспечил Уральский федеральный округ. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе.

"И в прошлом году именно Урал обеспечил наибольший вклад в российскую динамику инвестиций: пятая часть прироста всех инвестиций в стране - за счет регионов УРФО. Прежде всего за счет Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, вместе они обеспечили 10% всех российских инвестиций", - сказал Решетников, добавив, что Урал нарастил инвестиции более чем на четверть и назвал этот показатель рекордным за последние 11 лет.

По его словам, инвестиции растут в опорные для округа отрасли и бизнес вкладывается в увеличение добавленной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. Что касается приоритетных отраслей, ориентированных на внутренний спрос, то обрабатывающая промышленность выросла на 45%, транспорт и логистика также показывают положительную динамику.

"Исторически Урал - это экспортоориентированный регион. В прошлом году внешнеторговый оборот вырос более чем на четверть. Экспорт увеличился на 41%, а импорт уменьшился. В структуре экспорта укрепилась нефтегазовая доминанта. Компании переориентируются на дружественные страны: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ", - отметил министр.