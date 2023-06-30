Qiwi завершила первый этап реструктуризации бизнеса

Группа консолидировала российские активы под местное юридическое лицо

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Разделить российские и международные активы группа планирует к сентябрю 2023 года, сообщили в ее пресс-службе.

"В соответствии с планом, Qiwi plc завершает консолидацию российских активов в рамках АО "Киви" [и] объявляет о завершении первого этапа плана реструктуризации, - сообщила группа. - Активы Qiwi plc и АО "Киви" планируется разделить к сентябрю 2023 года".

Так, в июне под российское юрлицо были переведены основные местные активы, это касается групп компаний Rowi, RealWeb, а также компании "Киви Финанс" и других. АО "Киви" в рамках плана также приобретет ООО МФК "Полет финанс" у Qiwi plc после получения регуляторных согласований.

О разделе бизнеса Qiwi

Группа объявила о планах разделить свой бизнес на российский и международный 9 июня. По оценкам Qiwi на тот момент. процесс должен был завершиться до конца августа. Уже на июнь 2023 года было намечено завершение процесса формирования в том числе международного периметра.

В Qiwi тогда подчеркнули, что реструктуризация корпоративной структуры не повлияет на доступность сервисов и продуктов для клиентов и партнеров.

После разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на Nasdaq. Комиссия биржи ранее пришла к выводу, что Qiwi соответствует стандартам листинга на бирже. В случае, если сроки и общие результаты реструктуризации будут соответствовать критериям биржи, а Qiwi plc - критериям листинга, то торги ценными ее бумагами будут восстановлены.