Путин поручил представить предложения о корректировке валютного регулирования

Президент ожидает доклад по этой теме до 1 августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поручил правительству совместно с ЦБ до 1 августа представить предложения об изменении подходов валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. Также глава государства поручил обеспечить продление на 2024-2025 годы моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение из-за санкций требований валютного законодательства РФ.

"При участии общероссийской общественной организации "Деловая Россия": представить предложения об изменении подходов к осуществлению валютного регулирования и валютного контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий; рассмотреть вопрос о возможности заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга) при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - сообщается на сайте Кремля. Доклад по этой теме ожидается до 1 августа.

Кроме того, президент поручил до 1 декабря рассмотреть вопрос о создании финансового инструмента, обеспечивающего получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство.