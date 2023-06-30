Правительство может ввести квотирование экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок, а не на экспорт

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок, а не на экспорт. Минэнерго и ФАС должны будут принять меры по недопущению серого экспорта, а также проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, говорится в сообщении правительства по итогам встречи вице-премьера с нефтяниками.

"Стороны обсудили инструменты стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на внутренний рынок, недопущение его дефицита. Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива", - отмечается в сообщении.

"Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и по итогам работы доложить в правительство, - добавили в кабмине. - Он [Новак] также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями".

Продажи бензина на бирже

Новак также поддержал увеличение норматива продаж бензина на бирже до 13%.

"Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объема продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объема производства", - отмечается в сообщении. Сейчас нефтяные компании должны реализовывать через биржу 12% от общего объема производства бензина.

Кроме того, Новак поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации.

Ситуация на рынке топлива

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже демонстрировали рост до рекордных значений. За этот период стоимость бензина Аи-92 увеличилась почти на 12%, бензина Аи-95 - почти на 10%.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее говорил, что Минэнерго не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок.

Шульгинов отмечал, что министерство также прорабатывает с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж, для производства которого были осуществлены выплаты из бюджета в рамках демпфирующего механизма. Минэнерго ранее неоднократно говорило, что внутренний рынок России профицитен.