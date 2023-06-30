30 июня, 20:09

"Энергоинвест" выкупит 100% долей уставного капитала одного из активов "Бурятзолото"

Речь идет о приобретении общества с ограниченной ответственностью "Ирокинда"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Компания "Энергоинвест" может стать покупателем одного из активов "Бурятзолото"(входит в состав Nordgold). Разрешение о проведении сделки прописано в распоряжении президента России Владимира Путина, которое опубликовали на портале правовой информации в пятницу.

"В соответствии с п. 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение акционерным обществом "Энергоинвест" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ирокинда", принадлежащих публичному акционерному обществу "Бурятзолото", - говорится в тексте распоряжения.

"Бурятзолото" владеет рудником подземной добычи "Ирокинда", расположенном в Муйском районе Республики Бурятия. Золотодобывающая компания Nordgold владеет рудниками, расположенными в Буркина-Фасо, Гвинее, Казахстане, России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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