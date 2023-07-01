Сенатор от Калининграда предложил снизить страховые взносы для многодетных до 7,6%

Александр Шендерюк-Жидков считает, что это поможет увеличить рождаемость

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Снижение страховых взносов для многодетных семей с 30% до 7,6% по аналогии с IT-отраслью могло бы стимулировать рост количества желающих иметь много детей. Об этом заявил в субботу в Калининграде на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Я предлагаю рассмотреть возможность для многодетных семей реализовать льготу по начислению 7,6% [страховых взносов] вместо 30%, и тем самым, если мы по принципу многодетности эту льготу сможем предоставить, мы увидим как заинтересованы в этой льготе будут и работодатели, и сам работник. И действительно, мы увидим гораздо большую занятость многодетных семей, а следовательно - гораздо больший интерес многодетных семей в том, чтобы рожать детей, развивать и вкладываться в народосбережение нашей страны", - сказал Шендерюк-Жидков.

Сенатор напомнил, что во время пандемии коронавируса была введена особая льгота для IT-компаний, которые платят за работников страховой взнос в размере 7,6% а не 30%. Это, по его словам, стимулировало рост числа компаний в этой отрасли и интереса работников к профессии. Применение такого механизма поддержки многодетных семей стимулирует рост их числа, считает он.

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования.

О форуме

Форум МОО "Всемирный русский народный собор" проводится в Калининграде 1 и 2 июля. Его тема "Защита российской семьи: демографическая и миграционная политика". На форуме обсуждаются меры в области демографической, семейной и миграционной политики, необходимые для преодоления демографического кризиса и обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

В повестке миграционная политика в отношении соотечественников, а также высококвалифицированных иностранных специалистов, рассматривающих Россию в качестве государства-убежища; новые подходы к регулированию внешней трудовой миграции с точки зрения обеспечения национальной безопасности, опережающего социально-экономического развития России.