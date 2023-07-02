Электронный документооборот в категориях мебели и одежды в России вырос на 30-40%

С уходом из страны популярных брендов оставшиеся на рынке компании начали замещать поставщиков и искать каналы сбыта, а выстраивать такие цепочки в электронном виде удобнее, чем на бумаге, говорится в исследовании сервиса "Контур.Диадок"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Объем электронного документооборота в категориях "Мебель и товары для дома" и "Одежда" в РФ вырос на 40% благодаря импортозамещению. Об этом говорится в исследовании сервиса "Контур.Диадок", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, прирост по отправленным документам в сфере продажи мебели составил 46%, по полученным - 43%, по отправленным в категории "Одежда" - 32%, полученным - 38%. Эксперты собрали данные с начала июня 2022 по июнь 2023 года и посчитали прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов.

"С уходом популярных брендов оставшиеся на рынке компании начали замещать поставщиков и искать каналы сбыта. Соответственно, их документооборот с контрагентами стал увеличиваться, если они уже работали через ЭДО. Необходимость заключать договоры онлайн и оперативно обмениваться бухгалтерскими документами привлекла в сервис новых пользователей. Как показывает опыт наших клиентов, в электронном виде выгоднее и удобнее обмениваться документами, нежели выстраивать такие цепочки на бумаге", - говорится в исследовании.

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. В этот же период приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho). В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.

При этом отрасль "Одежда" демонстрирует менее активный рост, чем "Мебель", хотя число регистраций новых бизнесов стабильно увеличивается. Если в мае 2022 на российском рынке было меньше 31 тыс. компаний по производству одежды, то в мае 2023 их число превысило 33,3 тыс., по данным "Контур.Фокуса".

Ситуация в регионах

Как отмечает директор департамента программных продуктов в "Контуре" Илья Бублик, тенденция прироста показателей ЭДО может быть сглажена действием параллельного импорта и потоком товара из-за рубежа, поскольку международный электронный документооборот развивается меньшими темпами по сравнению с ЭДО внутри страны.

В топ регионов с самым активным ростом количества пользователей ЭДО (категория "Мебель") вошли Московская область - 19,2%, Санкт-Петербург - 18,2%, Краснодарский край - 18%, Новосибирская - 10,7% и Свердловская области - 8,8%. Регионы в рейтинге совпадают для категорий "Мебель и товары для дома" и "Одежда", за исключением лидера второго списка - Ивановской области - 28,6%, которая традиционно считается текстильной столицей России.

Что касается размеров бизнеса, то наибольший прирост пользователей ЭДО обеспечивает сегмент МСБ. За период с июня 2022 по июнь 2023 годовой прирост составил 22%. При этом по количеству отправленных документов малый и средний бизнес показывает 66% прироста.

"Сейчас мы видим тенденцию подключения малого и среднего бизнеса к электронному документообороту. Во-первых, ключевые игроки рынка первыми стали осваивать ЭДО, и рост в этом сегменте прекратился. Во-вторых, малый и средний бизнес привык пользоваться онлайн-сервисами в период пандемии, а преимущества ЭДО привлекают предпринимателей, которые стремятся сокращать издержки. Происходит перераспределение долей, что является естественным и прогнозируемым процессом, сейчас среди пользователей ЭДО 80% представителей МСБ, это на 3% больше, чем годом ранее", - сказал директор департамента программных продуктов в Контуре Илья Бублик.