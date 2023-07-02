В РАН назвали приоритеты российских генетиков в Африке

Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии Игорь Тихонович назвал важными направлениями продвижение отечественного биологического образования и исследования для развития сельского хозяйства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Африка для российских специалистов в области генетики и биоресурсов - крайне перспективный регион как в части проведения важных для развития сельского хозяйства исследований, так и в части продвижения отечественного биологического образования, считает президент Вавиловского общества генетиков и селекционеров, академик РАН, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ) и профессор СПбГУ Игорь Тихонович.

В последние десятилетия сотрудничество с африканскими государствами в области генетики ведется преимущественно в части подготовки кадров в российских вузах, а крупные экспедиции российских специалистов на континент не организуются. По мнению Тихоновича, российским ученым предстоит выстроить заново утраченные с советского времени научные связи.

"В советское время в африканские страны организовывались экспедиции по сбору генетических ресурсов, также была налажена система подготовки кадров. Это были два основных направления сотрудничества со странами этого континента. В последнее время крупных экспедиций в Африку у нас, к сожалению, не было. Это необходимо исправлять", - сказал ТАСС Тихонович по итогам Второго научного форума "Генетические ресурсы России" и в преддверии саммита Россия - Африка.

Африканский регион

Африка для генетиков и селекционеров интересна прежде всего как центр происхождения многих важных для современного сельского хозяйства растений. В качестве примера академик РАН привел одну из главных питательных культур - пшеницу, которая происходит с территории современных Эфиопии и Эритреи.

"Их надо исследовать, собирать соответствующие материалы. Это можно было бы делать и с африканскими коллегами, чтобы постоянно туда не ездить, а договориться о сетевом принципе взаимодействия. Так мы могли бы и собственные коллекции пополнять, и помогать нашим африканским коллегам внедрять новые перспективные культуры, новые сорта, вести селекционную работу и так далее", - отметил Тихонович.

Продвижение образования

В то же время сотрудничество в сфере подготовки ученых-биологов из африканских стран с советского времени не прекращалось, российская высшая школа по-прежнему продолжает привлекать перспективных абитуриентов из Африки.

"Традиционно мы готовим кадры для стран Африки и Азии. Это сотрудничество будет развиваться и дальше, мы готовы принимать студентов. Около половины курсов на биофаке СПбГУ может читаться на английском языке именно в расчете на иностранных студентов", - подчеркнул Тихонович.

Важной задачей является выстраивание заново системы постоянных научных контактов, привлечение заинтересованных специалистов из научных учреждений стран Африки к взаимовыгодному сотрудничеству.

"Что касается научных контактов, здесь нужно заново закладывать систему. Научные связи достаточно сложны для организации, они выстраиваются десятками лет, а потерять их очень легко", - добавил академик.

О саммите Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".