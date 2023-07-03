Пленарное заседание "Обеспечение креативного суверенитета". Видеотрансляция

ТАСС/"Российская креативная неделя"

На "Российской креативной неделе" проходит пленарное заседание "Обеспечение креативного суверенитета. Целеполагание для креативной экономики России 2033+". Эксперты обсуждают векторы и стратегии для креативной экономики России на средний и долгосрочный периоды.

Модераторами дискуссии выступают президент АНО "Креативная экономика", директор "Российской креативной недели" Марина Абрамова и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

В заседании принимают участие генеральный директор НМГ Светлана Баланова, министр просвещения РФ Максим Кравцов, художественный руководитель московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, кинорежиссер, продюсер и сценарист Андрей Кончаловский, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко, генеральный директор издательства "Просвещение" Наталья Третьяк и начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.