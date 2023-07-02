В порту Таганрога первый круизный лайнер принял новый плавучий причал

В 2023 году причал примет еще два пассажирских судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Первый круизный теплоход, рассчитанный на 200 пассажиров, прибыл к новому плавучему причалу в морском порту Таганрога. Новый причал в 2023 году примет еще два пассажирских судна, сообщил в воскресенье глава администрации города Андрей Фатеев.

"Новый причал - это знаковый объект, часть дорожной карты по развитию Таганрога как туристического центра. Приток туристов - это новые впечатления для них и новые задачи для туротрасли. <..> Для нас это новый импульс развитию туристического направления, гостиничной отрасли и всей сферы гостеприимства", - сказал Фатеев, уточнив, что новый причал в Таганроге в этом году примет еще два пассажирских судна - в августе и сентябре.

Прибывшие в Таганрог 110 пассажиров теплохода "Константин Федин" посетят экскурсии "Стартап Петра I" и "Таганрога я не миную", посвященную писателю Антону Чехову. Затем круизное судно продолжит маршрут, который пролегает через Ярославль, Нижний Новогрод, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, станицу Старочеркасскую.

Строительство плавучего причала в Таганроге началось в 2022 году. Объект важен для развития инфраструктуры Таганрога, так как будет принимать и обслуживать все типы круизных пассажирских судов, в том числе крупнейший в России теплоход "Мустай Карим", рассчитанный более чем на 300 пассажиров.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что создание плавучего причала в Таганроге позволит восстановить водное сообщение между портами в акватории Азовского моря.