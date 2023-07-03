Представительство Китая на Российско-китайском Экспо в 2023 году увеличится вдвое

Площадь стенда участников из КНР составит 10 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Площадь стенда участников из КНР на VII Российско-китайском Экспо, которое пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, составит 10 тыс. кв. м. Таким образом, представительство страны по сравнению с предыдущей выставкой 2019 года увеличится практически вдвое, сообщил ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

"Общая площадь стенда, где разместятся участники из КНР, в этом году составит 10 тыс. кв. м - это исторический рекорд для китайской стороны. На прошлом VI Экспо в 2019 году эту же площадь занимали стенды Китая и России вместе взятые, то есть китайское участие сейчас практически удвоилось", - сказал генконсул.

Он добавил, что вынужденная четырехлетняя пауза между выставками, сделанная из-за пандемии, не оказала негативного влияния на мероприятие, скорее, наоборот, повысила ожидания обеих сторон.

"Масштаб китайской делегации в этот раз огромен: в Экспо примут участие делегация министерства культуры и туризма, делегация пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС", 13 правительственных делегаций и большое количество бизнес-миссий", - заявил Цуй Шаочунь.

В ходе Экспо состоятся также пять двусторонних китайско-российских форумов и совместный китайско-российский концерт, добавил генконсул.

VII Российско-китайское Экспо пройдет на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

О дипмиссии

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Цуй Шаочунь возглавляет генконсульство с 6 февраля 2020 года.