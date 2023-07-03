GIE зафиксировал, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума

По данным компании, потоки выросли более чем на 8% к аналогичному периоду 2022 года и составили порядка 67,91 млрд куб. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в I полугодии выросли более чем на 8% к аналогичному периоду 2022 года и достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Всего в январе - июне 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 67,91 млрд куб. м - на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Этот показатель также стал рекордным для I полугодия за все время наблюдений GIE.

В частности, поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в июне немного не дотянули до абсолютного рекорда мая, но достигли максимума для этого месяца за всю историю - 11,73 млрд куб. м. Предыдущий максимум был установлен в июне 2022 года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 39%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 26 июня. На втором месте с долей в 28% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) упала до 7,55%. Однако это больше, чем поставляется из Великобритании (6,9%), и, чем отбирается из подземных хранилищ ЕС (4,6%).