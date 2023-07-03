Эксперт отметил положительные перспективы реализации договоренностей между Китаем и ЕАЭС

По словам помощника министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Марата Скляра, многие условия для этого уже созданы

ПЕКИН, 3 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Перспективы реализации на практике договоренностей о продвижении торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем можно считать только положительными. Как заявил корреспонденту ТАСС в понедельник помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Марат Скляр, для этого созданы все необходимые условия.

"У меня позитивные ожидания не только по поводу перевозок, но и касательно увеличения товарооборота. <...> В нашем взаимодействии с Китаем мы наблюдаем за абсолютным перевесом положительных факторов, - сообщил он. - Усилия, действительно, прилагает каждая из заинтересованных сторон. Я имею в виду как Россию, Китай, так и другие страны ЕАЭС".

Эксперт напомнил, что между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой существует подписанное соглашение и наступил момент к активной реализации существующих договоренностей на практике. "Ведь многие условия уже созданы - для продвижения наших взаимоотношений в целом, для развития торговли, привлечения инвестиций, чтобы товары свободно перетекали из Китая в наши страны, для транспортной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Скляр напомнил, что инфраструктура - это лишь одна из составляющих торгово-экономического сотрудничества. "Недостаточно только проложить дорогу. Необходимо, чтобы по ней осуществлялась транспортировка товаров, как в одну сторону, так и в другую, чтобы беспрепятственно шли платежи между продавцами и покупателями", - уточнил он.

Помощник министра по интеграции напомнил, что российско-китайские отношения опираются на давние традиционные контакты. "КНР взяла от Советского Союза все самое лучшее, адаптировала это под себя, и, что очень важно, использует опыт и мудрость великих китайских мудрецов, - добавил он. - Китай смог найти свой путь, который дал ему возможность стать лидирующей экономикой в мире. Но использовался опыт СССР: советские экономисты приезжали в КНР, и их не просто слушали, их советы применяли на практике. В результате мы видим этот экономический рост и процветание".

"Мы идем на контакт, мы обсуждаем, что нужно сделать еще. И искренне хотим сделать так, чтобы нам было комфортно общаться, осуществлять культурное взаимодействие, обмениваться товарами, инвестициями и технологиями, сближать наши государства, жить лучше", - подытожил Скляр.

Соглашение между Китаем и ЕАЭС

17 мая 2018 года на площадке Астанинского экономического форума состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Оно нацелено на оптимизацию условий в торговой сфере.

Указанные договоренности закрепили гарантии и право требования соблюдения торгового режима на уровне Всемирной торговой организации. Документом предусмотрен механизм транспарентности, который обеспечивает прозрачность систем правового регулирования, процессов принятия мер общего применения и административных актов, деятельности государственных органов.