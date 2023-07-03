Нарышкин заявил, что у России есть возможности для нового рывка в авиастроении

Директор СВР подчеркнул, что Россия располагает уникальной школой подготовки авиаконструкторов и пилотов, диспетчеров и штурманов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия обладает всеми возможностями, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать своим гражданам бесперебойное авиасообщение. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, подчеркнув, что Россия располагает потенциалом и для нового рывка в авиастроении.

"И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение. Есть интеллектуальный потенциал, технологический потенциал, есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок", - сказал он на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации в России.

Нарышкин подчеркнул, что Россия располагает уникальной школой подготовки авиаконструкторов и пилотов, диспетчеров и штурманов. "Опираясь на богатые традиции, отечественная гражданская авиация успешно перешагнула столетие и продолжает развиваться в интересах страны и наших граждан", - добавил председатель РИО.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на выставке, посвященной истории развития отечественной гражданской авиации в Доме Российского исторического общества © Арзу Пашаева/ ТАСС

Перед круглым столом Нарышкин принял участие в открытии выставки, посвященной истории развития отечественной гражданской авиации, в Доме Российского исторического общества. Он подчеркнул, что становление этой отрасли является яркой страницей в истории России.

Как сообщили в РИО, экспонаты для выставки были представлены музеями-партнерами - Центральным домом авиации и космонавтики ДОСААФ России, Научно-мемориальным музеем профессора Н. Е. Жуковского, музеем техники Вадима Задорожного, музеем Московского государственного технического университета гражданской авиации. В экспозиции хронологически представлены экспонаты, отражающие ключевые периоды развития отечественной гражданской авиации с начала XX века, в период Великой Отечественной войны и сегодня.