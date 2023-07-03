СМИ: ЦБ Турции отказывается от направленных на стабилизацию лиры валютных интервенций

По данным Ekonomim, глава Центрального банка Хафизе Гайе Эркан "дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике" на встрече с турецкими банкирами, которая состоялась после повышения процентной ставки

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Центральный банк Турции постепенно отказывается от валютных интервенций ради стабилизации курса турецкой лиры. Об этом сообщает в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники.

По их словам, глава ЦБ Хафизе Гайе Эркан "дала понять о радикальных изменениях в денежно-кредитной политике" на встрече с турецкими банкирами, которая состоялась после повышения процентной ставки. Эркан указала, что первоочередной задачей является борьба с инфляцией.

Она также дала понять, что валютные интервенции, направленные на "подавление обменного курса", постепенно будут удаляться.

"Экономим" отмечает, что значительное увеличение резервов ЦБ Турции, о котором ранее заявлял министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, подтверждает прекращение продаж иностранных валют центробанком.

По данным ЦБ Турции, инфляция в целом по стране немного замедлилась в мае по сравнению с маем 2022 года, составив 39,59%. Ранее ЦБ увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости, и сейчас за $1 дают 26 лир, что является очередной исторической планкой падения турецкой нацвалюты. На этом фоне большая часть бизнеса в стране почти еженедельно индексирует в сторону повышения отпускные цены на свои продукцию и услуги. Снижается только стоимость сезонных овощей и фруктов, которые производители торопятся продать, чтобы получить прибыль.