"Оператор ГТС Украины" сообщил об открытии нового маршрута для импорта газа в страну

Речь идет о точке входа "Алексеевка" на границе с Молдавией

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины", которая занимается транспортировкой газа, сообщила об открытии нового маршрута для поставок газа на Украину.

"С 1 июля Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тариф на услуги транспортировки природного газа через точку входа "Алексеевка" на границе с Молдавией на уровне $4,45 (без НДС) за 1 000 куб. м в сутки. Это позволило открыть еще один маршрут транспортировки газа на Украину", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что компания, "учитывая рыночные условия и многочисленные обращения трейдеров, ожидает активного использования мощностей "Алексеевки" для транспортировки газа с молдавского направления как для хранения топлива в украинских хранилищах, так и для транзита в другие страны".

В июне молдавские СМИ, в частности, молдавская "Комсомольская правда", отмечали, что импорт через "Алексеевку" невозможен, поскольку точка входа используется исключительно для поставки газа с Украины в Молдавию.

В конце 2019 года "Оператор ГТС Украины", "Молдоватрансгаз" и "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение, позволяющее транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдавией, в том числе через точку "Алексеевка".