На Украине заявили о необходимости быть осторожными с кредитами Запада

Глава Минфина страны Сергей Марченко признал, что выплаты по кредитам лягут бременем на будущие поколения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Киев должен быть осторожнее с финансовой помощью от западных стран, поскольку она предоставляется в виде кредитов, которые предстоит выплачивать будущим поколениям. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, большинство финансовой помощи Киеву предоставляется в виде кредитов. "Мы должны быть осторожны с такой поддержкой", - сказал он в интервью газете Financial Times.

Марченко признал, что выплаты по кредитам лягут бременем на будущие поколения. Именно поэтому он хотел бы, чтобы Украина имела влияние в вопросах о том, на что тратить деньги. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению.

Марченко также заявил, что будет продвигать план по восстановлению уровня налогов, который действовал в стране до начала боевых действий, как того требует МВФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют снижать налоги. Верховная рада при этом отменила налоговые льготы для бизнеса.